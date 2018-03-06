Сегодня 06 марта 2018 года, 10:14

Избрано 29 членов Совета судей Украины

Вчера поздно вечером были оглашены результаты тайного голосования делегатов XV очередного съезда судей за избрание состава Совета судей Украины. По результатам волеизъявления участников главного судейского форума из 31 члена этого высшего органа судейского самоуправления (численность Совета судей – 33 человека, но делегировать в его состав двоих представителей от высших специализированных судов не представляется возможным, поскольку Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд еще не заработали), удалось избрать 29. Не получилось определить еще двоих победителей от местных административных судов. Заполнять эту квоту XV очередной съезд судей будет сегодня.

В состав Совета судей Украины были избраны:

- от местных общих судов (изначально на 11 мест по этой квоте претендовало 17 кандидатов):

1) Игорь Бахаев, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области;

2) Марина Бойко, судья Новокаховского городского суда Херсонской области;

3) Вадим Бутенко, судья Фастовского горрайонного суда Киевской области;

4) Елена Журавская, судья Деснянского районного суда города Киева;

5) Дмитрий Костюков, судья Краматорского городского суда Донецкой области;

6) Дмитрий Мальцев, судья Шевченковского районного суда города Киева;

7) Виктор Маслов, судья Тростянецкого районного суда Сумской области;

8) Дмитрий Мовчан, судья Ленинского районного суда города Днепропетровска;

9) Инна Плахтий, судья Луцкого горрайонного суда Волынской области;

10) Оксана Савенко, судья Городищенского районного суда Черкасской области;

11) Виктория Чебан, судья Шевченковского районного суда города Черновцы

- от апелляционных судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях (на четыре кадровые позиции по этой квоте претендовало 5 кандидатов):

1) Андрей Калараш, судья Апелляционного суда Одесской области;

2) Людмила Демич, судья Апелляционного суда Кировоградской области;

3) Сергей Еремейчук, судья Апелляционного суда Ровенской области;

4) Денис Масенко, судья Апелляционного суда города Киева.

- от местных административных судов ( на четыре вакансии по этой квоте претендовало 7 человек) :

1) Андрей Жук, судья Тернопольского окружного административного суда;

2) Валерия Черная, судья Днепропетровского окружного административного суда.

- от апелляционных административных судов (на две кадровые позиции претендовало три кандидата):

1) Евгений Мезенцев, судья Киевского апелляционного административного суда;

2) Богдан Монич, судья Житомирского апелляционного административного суда.

- от местных хозяйственных судов (на четыре кадровые позиции претендовало пять судей):

1) Иван Колиснык, судья Хозяйственного суда Днепропетровской области;

2) Оксана Марченко, судья Хозяйственного суда города Киева;

3) Наталия Мороз, судья Хозяйственного суда Львовской области;

4) Татьяна Суярко, судья Хозяйственного суда Харьковской области.

от апелляционных хозяйственных судов (голосование было безальтернативным – на два места по этой квоте было выдвинуто двух кандидатов) :

1) Галина Диброва, судья Одесского апелляционного хозяйственного суда;

2) Юрий Власов, судья Киевского апелляционного хозяйственного суда.

- от Верховного Суда (голосование также было безальтернативным – на четыре места по этой квоте было выдвинуто четырех кандидатов):

1) Владимир Кравчук, судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда;

2) Егор Краснов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС;

3) Виктор Остапук, судья Кассационного уголовного суда в составе ВС;

4) Олег Ткачук, судья Большой Палаты ВС.