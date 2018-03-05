Членом ВККС избран Степан Гладий

Объявлены результаты тайного голосования за избрание члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По результатам волеизьявления делегатов XV съезда судей членом Комиссии избран судья Апелляционного суда г.Киева Степан Гладий, за него проголосовал 171 делегат. Голоса относительно других претендентов распределились следующим образом: Людмила Соломаха — 36 «за», Александр Боровицкий — 24 «за», Александр Слипченко — 67 «за».
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