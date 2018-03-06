Сегодня 06 марта 2018 года, 22:35

Нехватка судей не позволила избрать председателя КСУ еще в прошлом году

Главной причиной, по которой судьи КСУ почти год не могли избрать Председателя Суда, нынешний руководитель считает недоукомплектованность суда.

Так, по словам Станислава Шевчука, до ноября 2017 года в суде работали 13 из 18 судей (по две вакансии были по квоте Президента Украины и Верховной Рады Украины и одна — по квоте съезда судей). В ноябре свою квоту заполнили судьи, и только в феврале — глава государства.

Однако уже вскоре суд может заработать в полном составе, отмечает Председатель КСУ в интервью, опубликованном в материале «Почет голосов» в газете «Юридическая практика» №10 от 6 марта 2018 года.