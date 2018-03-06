Главной причиной, по которой судьи КСУ почти год не могли избрать Председателя Суда, нынешний руководитель считает недоукомплектованность суда.
Так, по словам Станислава Шевчука, до ноября 2017 года в суде работали 13 из 18 судей (по две вакансии были по квоте Президента Украины и Верховной Рады Украины и одна — по квоте съезда судей). В ноябре свою квоту заполнили судьи, и только в феврале — глава государства.
Однако уже вскоре суд может заработать в полном составе, отмечает Председатель КСУ в интервью, опубликованном в материале «Почет голосов» в газете «Юридическая практика» №10 от 6 марта 2018 года.
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