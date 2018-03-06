Сегодня 06 марта 2018 года, 22:35

Около 400 конституционных жалоб вернули заявителям как ненадлежащие

В Конституционный Суд Украины поступило более 500 конституционных жалоб, и их количество ежедневно растет. Об этом рассказал Председатель КСУ Станислав Шевчук. По его словам, сейчас КСУ только отлаживает механизмы рассмотрения жалоб: жалобы распределяются между судьями, изучаются специалистами Секретариата КСУ.

При этом из поданных жалоб около 400 возвращены заявителям как не соответствующие требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Станислава Шевчука «Почет голосов», опубликованном в газете «Юридическая практика» №10 от 6 марта 2018 года.