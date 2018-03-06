Сегодня 06 марта 2018 года, 22:35

В КСУ запущен процесс внутреннего преобразования

В Конституционном Суде Украины уже стартовали системные преобразования в структуре и штатном расписании Секретариата суда с учетом новых вызовов в свете законодательных изменений. Они нацелены прежде всего на создание и формирование подразделений, обеспечивающих предварительное рассмотрение конституционных жалоб, работу Большой палаты, сенатов, коллегий и пр.

Такие изменения проходят с учетом лучшей европейской практики, рассказал о вызовах и перспективах развития конституционного судопроизводства в Украине новый Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук в интервью.

Каким был 2017 год для КСУ и что ждет Суд в ближайшем будущем, читайте в эксклюзивном материале «Почет голосов» в газете «Юридическая практика» №10 от 6 марта 2018 года.