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Кадровый дефицит судебной системы на начало 2018-го — 1720 должностей

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Делегаты XV очередного съезда судей провели процедуры тайного голосования за избрание состава состава Совета судей Украины и члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Пока счетная комиссия подсчитывает результаты волеизъявления участников главного судейского форума, с главной трибуны Октябрьского дворца выступил председатель Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) Зеновий Холоднюк, рассказав об итогах деятельности возглавляемого им органа в прошлом году.

Он акцентировал внимание на вопросе кадрового обеспечения судебной системы. В частности, сообщалось, что по состоянию на 1 января 2017 года штатная численность судей апелляционных и местных судов составляла 7967 единиц, тогда как фактическое количество судей — 5990 человек. Разница между этими двумя показателями — 1977 (24,8%) кадровых единиц (без учета инстанций, которые расположены в зоне АТО и в АР Крым). К началу этого года проблема кадрового дефицита была все также актуальна: по состоянию на 1 января 2018 года штатная численность судей апелляционных и местных судов составляла 7235 единиц, тогда как фактическое количество судей — 5515 человек. Разница между этими двумя показателями — 1720 (23,8%).

Вместе с тем Зеновий Холоднюк рассказал об алгоритме действий ГСА Украины в части реализации части 6 статьи 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей. Отметим: указанной нормой предусмотрено, что количество судей в суде определяет ГСА Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

Кроме того, он проинформировал, что во всех судах общей юрисдикции уже были заменены 75% металлических заграждений, отделяющих подсудимых, на заграждения из стекла или органического стекла. Напомним, что этот «прозрачный» атрибут в залах судебных заседаний постепенно начал появляться после вступления в силу в ноябре 2012 года Уголовного процессуального кодекса Украины.

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