Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

В 2018 году через процедуры ВККС пройдут более 12 тыс. судей и кандидатов в судьи, прогнозирует С.Козьяков

О деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС),как о пройденных кадровых процедурах, так и о грядущих, делегатам ХV очередного съезда судей рассказал председатель этого органа Сергей Козьяков.

В числе основных кадровых задач на 2018-й для ВККС Сергей Козьяков выделил шесть приоритетов. Во-первых, проведение квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности. Во-вторых, отбор кандидатов на должность судьи. В контексте этой кадровой задачи председатель ВККС рассказал: буквально сегодня Комиссией было принято решение о допуске помощников судей к обучению в Национальной школе судей Украины, которое будет продолжаться в течение трех месяцев. Третья кадровая процедура, которую проведет ВККС в этом году, — перевод судей без конкурса (в случае ликвидации, реорганизации, прекращения деятельности судов). Четвертый приоритет для ВККС — конкурс в новый Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Пятый — откомандирование судей в другие суды.

Последний, шестой, кадровый приоритет для ВККС — это новый конкурс в Верховный Суд. Напомним, что профильным судейским законодательством предусмотрено, что предельная численность наивысшего суда в системе судоустройства — 200 человек, как известно, первый конкурс проводился на 120 кадровых позиций. На сколько вакансий в ВС будет объявлен новый конкурсный отбор, пока не известно, но конкуренция среди представителей юридических профессий будет нешуточной. По словам Сергея Козьякова, ожидается, что участие в новой кадровой кампании в ВС примет около 580 конкурсантов. Также он прогнозировал: в 2018 году через процедуры ВККС пройдут более 12 тыс. судей и кандидатов в судьи.