Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В 2018 году через процедуры ВККС пройдут более 12 тыс. судей и кандидатов в судьи, прогнозирует С.Козьяков

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

О деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС),как о пройденных кадровых процедурах, так и о грядущих, делегатам ХV очередного съезда судей рассказал председатель этого органа Сергей Козьяков.

В числе основных кадровых задач на 2018-й для ВККС Сергей Козьяков выделил шесть приоритетов. Во-первых, проведение квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности. Во-вторых, отбор кандидатов на должность судьи. В контексте этой кадровой задачи председатель ВККС рассказал: буквально сегодня Комиссией было принято решение о допуске помощников судей к обучению в Национальной школе судей Украины, которое будет продолжаться в течение трех месяцев. Третья кадровая процедура, которую проведет ВККС в этом году, — перевод судей без конкурса (в случае ликвидации, реорганизации, прекращения деятельности судов). Четвертый приоритет для ВККС — конкурс в новый Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Пятый — откомандирование судей в другие суды.

Последний, шестой, кадровый приоритет для ВККС — это новый конкурс в Верховный Суд. Напомним, что профильным судейским законодательством предусмотрено, что предельная численность наивысшего суда в системе судоустройства — 200 человек, как известно, первый конкурс проводился на 120 кадровых позиций. На сколько вакансий в ВС будет объявлен новый конкурсный отбор, пока не известно, но конкуренция среди представителей юридических профессий будет нешуточной. По словам Сергея Козьякова, ожидается, что участие в новой кадровой кампании в ВС примет около 580 конкурсантов. Также он прогнозировал: в 2018 году через процедуры ВККС пройдут более 12 тыс. судей и кандидатов в судьи.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом