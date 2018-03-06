«Нафтогаз» получил от «Газпрома» сообщение о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж

НАК «Нафтогаз Украины» получил от ПАО «Газпром» сообщение о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж о расторжении или пересмотре условий контрактов 2009 года на поставку и транзит газа, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает «Интерфакс».
Он напомнил, что процедура предусматривает 30/45 дней (30 дней — для контракта на поставку, 45 дней — для контракта на транзит газа — «Интерфакс»), в течение которых стороны должны попытаться достичь соглашения по спорным моментам.
По словам Юрия Витренко, НАК, в частности, не видит оснований для расторжения контракта на транзит, поскольку соответствующие объяснения со стороны «Газпрома» представляются неприемлемыми.
В то же время, отметил он, «Нафтогаз» готов обсудить с «Газпромом» условия, которые приблизят условия транзитного контракта между компаниями к европейскому законодательству.
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