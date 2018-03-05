Сегодня 05 марта 2018 года, 21:52

Делегаты съезда судей заслушали отчет о деятельности Совета судей Украины в период с ноября 2015-го по март 2018-го

Делегаты XV очередного съезда судей утвердили формы двух бюллетеней для тайного голосования – за избрание состава Совета судей Украины и члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В последний бюллетень, напомним, было включено четыре кандидата.

После этого участники главного судейского форума приступили к заслушиванию отчета председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко относительно деятельности высшего органа судейского самоуправления в период с ноября 2015 года по март 2018-го. Как напомнила Валентина Симоненко, после принятия нового процессуального законодательства в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» был изменен статус этого высшего органа судейского самоуправления: теперь Совет судей Украины действует как исполнительный орган съезда судей.

За свою каденцию Совет судей Украины, как отмечалось, принял 303 решения. В числе самых знаковых г-жа Симоненко назвала решение высшего органа судейского самоуправления от 6 октября 2016 года относительно ненадлежащей охраны судов. Данным решением среди прочего было рекомендовано собранию судей, председателям судов, судьям в случае угрозы жизни, здоровью и безопасности посетителей суда, работников аппарата суда, судей принимать решения о временном приостановлении осуществления судопроизводства определенным судом до устранения обстоятельств, обусловивших прекращение рассмотрения дел.