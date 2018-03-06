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Гарантированное государством право на получение публичной информации не является безусловным — Верховный Суд

14 августа 2017 года гр-н Д. обратился в Высший совет правосудия (ВСП) с запросом о предоставлении публичной информации. Он просил дать ему отсканированные копии рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) относительно кандидатов в Верховный Суд. Но ВСП ответил заявителю, что рекомендации ВККС получены 3 августа 2017 года. Что касается отсканированных копий рекомендаций, то Совет указал следующее: согласно предписаниям пунктов 1, 2 части 4 статьи 85 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (Закон), копии всех решений, принятых в отношении судьи ВККС, ВСП, Высшим советом юстиции, органами судейского самоуправления, Президентом Украины или другими органами, содержатся в судейском досье, а в соответствии с частью 7 этой статьи судейское досье является открытым для общего доступа на официальном веб-портале ВККС.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (КАС ВС) указывает, что гарантированное государством право на получение публичной информации не является безусловным и в отношении определенных видов публичной информации может подвергаться дополнительному правовому регулированию, цель которого состоит не в создании препятствий или ограничений в доступе к публичной информации, а наоборот — в обеспечении постоянного и открытого доступа каждого лица к публичной информации таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить гарантированное государством право на доступ, а с другой — предотвратить нарушение прав других лиц, относительно которых запрашивается публичная информация.

Суд отмечает, что другого способа предоставления общего доступа к сведениям о кандидатах на должность судьи, кроме как посредством размещения их досье на официальном веб-сайте ВККС при помощи автоматизированной системы, Закон не предусматривает, а у ВСП отсутствуют полномочия по контролю за наполнением сайта ВККС.

Решением от 29 января с.г. (дело №800/591/17) КАС ВС отказал в удовлетворении иска. Решение ВС вступает в законную силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы.

Более подробно о деле читайте в статье «Публико морале» («ЮП» №10 (1054) от 6 марта 2018 года).