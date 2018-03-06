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Нормы ХПК относительно обеспечения иска содержат «признаки процессуальной диверсии» — адвокат

06 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Отдельные изменения Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины, похоже, стали неудачной импровизацией законодателя, содержащей признаки процессуальной диверсии. В соответствии с положениями части 2 статьи 136 ХПК Украины обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела. Об этом в своей статье «Диферсификация исков» в газете «Юридическая практика» №10 пишет адвокат Татьяна Ющенко (г.Киев).

Частью 5 статьи 262 ХПК Украины установлено, что в том случае, когда апелляционная жалоба подается с пропуском определенного на апелляционное обжалование срока, суд в случае возобновления срока на апелляционное обжалование приостанавливает действие оспариваемого решения в определении об открытии апелляционного производства, а статьей 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве», предусмотрено такое отдельное основание для приостановления исполнительного производства, как «приостановление действия решения суда».

Такая коллизия правовых норм, содержащихся в различных разделах процессуального закона, по сути, создает «легальное» поле для возможных злоупотреблений процессуальным правом на апелляционное обжалование судебного решения, отмечает г-жа Ющенко. И если для юриста, представляющего интересы стороны ответчика, такой инструмент создает возможность отложить или вовсе отменить фактическое исполнение решения суда первой инстанции, то для представителя истца возможность защитить права и законные интересы клиента может быть существенно ограничена.

Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «ЮП» №10 от 6 марта 2018 года.

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