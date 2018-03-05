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Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

Назначено тестирование в рамках конкурса в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

2 марта 2018 года Высшей квалификационной комиссией судей Украины назначено проведение квалификационного тестирования в пределах объявленного 30 сентября 2017 года конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом сообщается на сайте ВККС.

Очередность этапов и сроки проведения квалификационного оценивания:

- первый этап — экзамен (II-III квартал 2018 года);

- второй этап — исследование досье и проведение собеседования (III-IV квартал 2018 года).

Допуск кандидата на должность судьи к квалифоцениванию будет осуществляться на основании соответствующих решений Комиссии по результатам специальной проверки.

Со списком кандидатов на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, обратившихся для участия в конкурсе, можно ознакомиться по ссылке. Среди 234 претендентов оказались судьи, адвокаты и патентные поверенные.