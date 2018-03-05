Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

В бюллетень для тайного голосования за избрание члена ВККС были включены четыре кандидата

Делегаты XV очередного съезда судей приступили к рассмотрению второго кадрового вопроса — избранию члена Высшей квалификационной комиссий судей Украины (ВККС). На указанную кадровую позицию претендовали восемь кандидатов, все они являются действующими судьями: шесть представителей апелляционных судов (Людмила Соломаха, Олег Павлишин, Александр Слипченко, Степан Гладий, Виктор Гапончук), включая одного судью административной юрисдикции (Александра Боровицкого), и первых инстанций — Роман Сиротников и Оксана Хорошун, по крайней мере именно так заявлено в документах, поданных самими претендентами. Правда, как показала специальная проверка, к материалам отдельных кандидатур были вопросы (например, относительно неточностей сведений в декларациях, вопросов к образованию и т.д.). Кроме того, в отношении одной из претендентов Оксаны Хорошун была озвучена информация, что Высший совет правосудия еще 28 декабря 2017 года своим решением уволил ее с должности судьи Каневского горрайонного суда Черкасской области на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины (совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности).

Из восьми кандидатов в предвыборной «гонке» непосредственно на съезде приняли участие семеро: не явился на главный судейский форум Олег Павлишин, судья Апелляционного суда Львовской области, но он подал заявление о том, что отказывается от участия в этой кадровой кампании в пользу своего визави — судьи Апелляционного суда г.Киева Степана Гладия. В пользу кандидатуры Степана Гладия отказался от своего права баллотироваться в состав ВККС уже непосредственно с трибуны съезда судей и Виктор Гапончук, судья Апелляционного суда Волынской области.

В результате в бюллетень для тайного голосования за избрание члена ВККС были включены четыре кандидата: Степан Гладий, Александр Боровицкий (судья Винницкого апелляционного административного суда), Александр Слипченко (судья Апелляционного суда Киевской области) и Людмила Соломаха (судья Апелляционного суда Донецкой области). Двое претендентов — Оксана Хорошун и судья Московского районного суда г.Харькова Роман Сиротников (он опаздывал, успел лишь под занавес обсуждения претендентов на съезде судей) не набрали необходимого уровня поддержки среди делегатов и не были включены в бюллетени для тайного голосования.