Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

Госисполнитель вправе налагать арест на любое имущество должника, несмотря на обременения

В рамках принудительного исполнения судебных решений государственный исполнитель вправе принимать любые законные меры для обеспечения исполнения решения, в том числе налагать арест на имущество должника, находящееся в ипотеке лиц, не являющихся взыскателями по исполнительному документу.

При этом в случае реализации такого объекта права в целях исполнительного производства преимущественное право на удовлетворение требований к должнику сохраняется за ипотекодержателем.

Об этом идет речь в постановлении Верховного Суда (ВС) от 7 февраля 2018 года по делу №826/7383/15, подробнее о котором читайте в материале «Арестократия», «Юридическая практика» №9 от 27 февраля 2018 года.