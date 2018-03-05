Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Госисполнитель вправе налагать арест на любое имущество должника, несмотря на обременения

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках принудительного исполнения судебных решений государственный исполнитель вправе принимать любые законные меры для обеспечения исполнения решения, в том числе налагать арест на имущество должника, находящееся в ипотеке лиц, не являющихся взыскателями по исполнительному документу.

При этом в случае реализации такого объекта права в целях исполнительного производства преимущественное право на удовлетворение требований к должнику сохраняется за ипотекодержателем.

Об этом идет речь в постановлении Верховного Суда (ВС) от 7 февраля 2018 года по делу №826/7383/15, подробнее о котором читайте в материале «Арестократия», «Юридическая практика» №9 от 27 февраля 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом