Госисполнитель вправе налагать арест на любое имущество должника, несмотря на обременения

В рамках принудительного исполнения судебных решений государственный исполнитель вправе принимать любые законные меры для обеспечения исполнения решения, в том числе налагать арест на имущество должника, находящееся в ипотеке лиц, не являющихся взыскателями по исполнительному документу.
При этом в случае реализации такого объекта права в целях исполнительного производства преимущественное право на удовлетворение требований к должнику сохраняется за ипотекодержателем.
Об этом идет речь в постановлении Верховного Суда (ВС) от 7 февраля 2018 года по делу №826/7383/15, подробнее о котором читайте в материале «Арестократия», «Юридическая практика» №9 от 27 февраля 2018 года.
Сохранить:
Контакты:
Что является наибольшей мотивацией для юриста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: