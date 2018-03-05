Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

Людмила Волкова присоединилась к команде разрешения споров Kinstellar в качестве управляющего юриста

Имея 15 лет юридической практики, Людмила Волкова восемь лет занимала должность судьи Харьковского окружного админсуда

Kinstellar, ведущая международная юридическая фирма Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии объявляет о присоединении Людмилы Волковой к команде разрешения споров киевского офиса Kinstellar в качестве управляющего юриста. На данной позиции Людмила будет представлять интересы клиентов в судебных разбирательствах и арбитражах, а также консультировать по различным вопросам административного права. Людмила также продолжит работу с профессиональным сообществом по вопросам внедрения судебной реформы в Украине.

Людмила Волкова имеет 15-летний опыт юридической практики. На протяжении восьми лет она занимала должность судьи Харьковского окружного административного суда, до этого также работала в государственном административном секторе. За время работы в судебной сфере г-жа Волкова приобрела значительный опыт сопровождения судебных споров: в частности, налоговых споров, административных споров с органами государственной власти, а также споров относительно правоотношений, связанных с избирательным процессом.

Людмила является преподавателем Национальной школы судей Украины, а также сертифицированным тренером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), была членом Совета судей Украины. Автор многочисленных публикаций о развитии судебной системы и о ходе судебной реформы в Украине.

Г-жа Волкова получила юридическое образование в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Имеет также диплом магистра государственного управления Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Константин Ликарчук, партнер киевского офиса Kinstellar, прокомментировал данное событие: «Мы рады приветствовать Людмилу в нашей команде. Ее значительный судейский опыт в сочетании с глубоким пониманием государственного сектора поможет усилить нашу команду и расширить экспертизу в сфере государственного правоприменения и разрешения споров. Уверены, что профессиональный опыт Людмилы будет ценным приобретением для наших клиентов».