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Министр соцполитики рассказал, какие дисбалансы пенсионной системы предстоит исправить

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы будет реализовываться в 2019 году. Это потребует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые были выявлены на первом этапе реформы, сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

В частности, это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 году получили невысокие, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания — получаемая за свою работу зарплата оказалась невысокой.

«Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы, — заверил министр социальной политики Украины Андрей Рева. — Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы».

Еще одна проблема — перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Это связано с тем, что заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж будут доначислять автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

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