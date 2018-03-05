Определились кандидаты в состав Совета судей Украины

После подтверждения мандатов делегатов XV очередного съезда судей наивысший орган судейского самоуправления сформировал свои рабочие органы (несколько счетных комиссий, редакционную комиссию и секретариат съезда). Также главный судейский форум утвердил регламент (тайминг) своей работы и повестку дня, решив сначала рассматривать кадровые вопросы, а в перерыве между кадровыми процедурами — заслушивать отчетную информацию и обсуждать другие вопросы.
Первый кадровый вопрос — формирование состава Совета судей Украины. Делегаты выдвинули следующее количество кандидатов в состав Совета судей Украины: 17 — от местных общих судов, пять — от апелляционных судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях, семь — от местных административных судов, три — от апелляционных административных судов, пять — от хозяйственных судов, два — от апелляционных хозяйственных судов и четыре — от Верховного Суда. В частности, от Верховного Суда в Совет судей были выдвинуты: Владимир Кравчук, Егор Краснов, Олег Ткачук, Виктор Остапук.
Напомним, что согласно положениям статьи 133 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в состав Совета судей Украины входят:
1) 11 судей от местных общих судов;
2) четыре судьи от местных административных судов;
3) четыре судьи от хозяйственных судов;
4) четыре судьи от апелляционных судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях;
5) два судьи от апелляционных административных судов;
6) два судьи от апелляционных судов;
7) по одному судье от высших специализированных судов;
8) четыре судьи Верховного Суда.
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