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Съезд судей подтвердил мандаты шести делегатов от ликвидируемых Верховного и двух высших спецсудов

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Василий Гуменюк заявил, что в четырех инстанциях остается около 100 судей, которых нельзя лишить права быть представленными Василий Гуменюк заявил, что в четырех инстанциях остается около 100 судей, которых нельзя лишить права быть представленными

Мандатная комиссия XV очередного съезда судей огласила результаты своей работы. Как отмечалось, из избранных судейскими коллективами 308 делегатов на главном судейском форуме зарегистрировались 305 участников (пятеро делегатов зарегистрировались уже после начала работы наивысшего органа судейского самоуправления). Из числа всех 308 избранных делегатов семь человек было делегировано от высших судебных инстанций, которые находятся в процедуре ликвидации: от Верховного Суда Украины (ВСУ) — и.о. Председателя Суда Василий Гуменюк и судья этого суда Александр Волков; от Высшего административного суда Украины — Любовь Гончар, Нинель Маринчак (она на съезд не явилась), Николай Мойсюк; от Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел — Валентина Орлянская и Михаил Вильгушиснкий.

Поскольку согласно профильному судейскому закону процедура избрания делегатов на главный судейский форум не подразумевает участия в ней указанных инстанций (ВСУ и три высших специализированных суда, напомним, после начала работы нового Верховного Суда, прекратили свою процессуальную деятельность и должны быть ликвидированы в установленном законом порядке), мандатная комиссия предложила съеду не подтверждать полномочия указанных семи человек, подтвердив мандаты остальных 299 делегатов. Правда, такое решение не было принято единогласно: четыре члена мандатной комиссии поддержали это решение, трое — высказались против.

После оглашения результатов проверки мандатов, слово взял и.о. председателя ВСУ Василий Гуменюк. Среди прочего он отметил, что в четырех инстанциях (Верховном и высших специализированных судах) сейчас остается порядка 100 судей, которых нельзя лишить права быть представленными на съезде судей Украины. Кроме того, г-н Гуменюк в очередной раз повторил тезис то, что нет никакого распорядительного акта, на основании которого можно было бы говорить о ликвидации ВСУ. «Сегодня вы на коне, но завтра можете быть и под конем», — апеллировал к коллегам Василий Гуменюк.

В итоге съезду судей пришлось еще до момента подтверждения легитимности представительства участников создать счетную комиссию и провести голосование за утверждение соответствующего протокола мандатной комиссии. В том виде, в котором предлагалось подтвердить мандаты рабочим органом съезда, решение не было принято. После этого было решено подтвердить мандаты 299 делегатов, к полномочиям которых не возникает вопросов, а потом уже голосовать за подтверждение мандатов семи указанных кандидатур. В результате большинством голосов участников главного судейского форума были подтверждены мандаты 305 делегатов, в том числе шести представителей Верховного и двух высших специализированных судов (всех за исключением судьи ВССУ Нинель Маринчак, которая на съезд не явилась).

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