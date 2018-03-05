Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

Суд признал незаконным и отменил решение КДКП о выговоре Сергею Горбатюку

Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры (КДКП) о выговоре начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку.

На заседании в понедельник суд удовлетворил жалобу С.Горбатюка, признал противоправным и отменил соответствующее решение КДКП от 11 октября 2017 года. На это решение может быть подана апелляция в Большую палату Верховного Суда.

11 октября 2017 года КДКП решила привлечь к дисциплинарной ответственности С.Горбатюка, применив к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора.

С.Горбатюк пояснил, что выговор был объявлен ему по жалобе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука, с которым у него уже более года продолжается конфликт. «В течение определенного времени он препятствовал расследованию в трех громких делах, а потом решил вообще их убрать. Принял незаконные постановления, которые я пытался обжаловать у генерального прокурора», — пояснил тогда г-н Горбатюк.

По его словам, речь шла о расследовании дел о причастности определенных должностных лиц к преступлениям, связанным с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой.