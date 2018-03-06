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На пленарное заседание Киевсовета можно будет записаться по Интернету

06 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам регламента и депутатской этики депутаты поддержали с замечаниями проект решения о Порядке доступа к пленарным заседаниям Киевсовета.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Согласно предложенному порядку, лицо, планирующее посетить сессию Киевсовета, должно подать письменное заявление или заполнить электронную форму заявления на официальном портале города Киева. Все зарегистрированные посетители вносятся в открытый перечень, который публикуется на сайте Киевсовета и отображается на экране в бюро пропусков.

Общее количество лиц, которые одновременно могут находиться кулуарах сессионного зала, составляет 60 человек.

«Нововведения как раз связаны с упрощением существующей системы. То есть граждане получат возможность не бежать в Киевсовет лично и писать заявление, а просто заполнить соответствующую форму установленного образца дома. Что касается ограничения в 60 человек — это технические параметры нашего помещения, которые, к сожалению, не позволяют нам разместить больше. Всех желающих допустить в зал невозможно, но в Регламенте четко написано: человек, который хочет взять слово, в случае положительного решения депутатского корпуса, получает такую возможность», — отметил соавтор проекта решения, заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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