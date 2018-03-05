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Минздрав обжалует решение суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора НМУ

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство здравоохранения Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета.

Об этом сообщается на сайте Минздрава. Также уточняется, что комиссия министерства продолжает работу и изучает все обстоятельства дела по срыву КРОКа в НМУ. «Министерство добивается установления минимального проходного балла ВНО на уровне 150 — это отсеет слабых абитуриентов и даст возможность учиться медицине способным и мотивированным. В качестве ответа мы получаем сопротивление коррумпированных ректоров, вовлечение в этот процесс народных депутатов», — заявили в Министерстве.

«Минздрав внедряет широкий конкурс для медицинских университетов, который поддерживает сильные университеты, и, как результат, получаем сопротивление от университетов со слабым уровнем подготовки специалистов», — комментируют в Минздраве соответствующие процессы.

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