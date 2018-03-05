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Реестр блокировки налоговых накладных заработает в тестовом режиме в течение месяца с момента опубликования постановления

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Ожидается, что налоговые накладные с рисковой операцией плательщиков с положительной налоговой историей блокироваться не будут Ожидается, что налоговые накладные с рисковой операцией плательщиков с положительной налоговой историей блокироваться не будут

В субботу, 3 марта с.г., на официальном сайте правительства было обнародовано постановление №117 «Об утверждении Порядка по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных». С окончательным текстом документа можно ознакомиться по ссылке. К слову, постановление было принято еще 21 февраля с.г., однако какая-либо информация об утверждении правительством разработанного Минфином документа на официальных сайтах размещена не была. Постановление вступает в силу через 15 дней со дня официального опубликования.

В соответствии с текстом документа на протяжении месяца со дня вступления в силу настоящего Порядка отдельный Реестр налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых приостановлена, будет работать в тестовом режиме.

Также для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Регистрация налоговых накладных с рисковой операцией плательщиков с положительной налоговой историей приостанавливаться не будет.

Виталий Тымчук, адвокат АФ «Грамацкий и Партнеры», предполагает, что из-за таких нововведений малый и средний бизнес не может надеяться на то, что регистрация налоговых накладных пройдет без осложнений. «Есть вопросы и к установлению «отсекающего критерия» в 3%, к порогу объема поставки за месяц в размере 500 тыс. грн, а также к доработанной форме решения об отказе в регистрации налоговой накладной и другим нововведениям, предусмотренным проектом», — отметил адвокат.

Подробнее о нововведениях и мнении экспертов читайте в свежем выпуске «ЮП» в материале «Системный блок

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