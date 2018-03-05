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НБУ: проект Закона «О валюте» вскоре будет передан в парламент

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

2 марта 2018 года Национальный совет реформ поддержал предложения Национального банка Украины относительно проекта Закона Украины «О валюте». Проект закона призван стать единым рамочным законодательным актом, регулирующим вопросы организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора.

«Действующее валютное законодательство, построенное вокруг Декрета Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года, утратило эффективность и превратилось в одну из преград для притока капитала в Украину», — сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, принятие закона позволит перейти Украине к новой — либеральной, прозрачной и современной — модели валютного регулирования, предложенной Национальным банком.

Новая модель предполагает свободу проведения валютных операций по принципу «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это означает, что любые валютные операции между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами в иностранной и национальной валюте смогут осуществляться без ограничений.

Режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, а следовательно, не требует валютного контроля как инструмента контроля за их соблюдением. Зато соблюдение валютного законодательства в целом возлагается на валютный надзор.

Также указывается, что проект Закона «О валюте» получил поддержку международных финансовых организаций, бизнеса, банковского сектора, экспертного сообщества, парламентариев и государственных учреждений, где обсуждался законопроекта после презентации его общественности 9 августа 2017 года.

В дальнейшем законопроект, получивший поддержку Национального совета реформ, будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

С основными идеями НБУ по реформированию можно ознакомиться по ссылке.

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