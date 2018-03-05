Власти РФ изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека

Власти Российской Федерации изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества со Страсбургским судом. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на источники в профильных ведомствах. По их данным, это произойдет в том случае, если нынешняя линия суда не будет скорректирована.
При рассмотрении жалоб против России политизация позиции суда возрастает, отмечают источники РИА.
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