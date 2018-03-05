Сегодня 05 марта 2018 года, 21:53

Власти РФ изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека

Власти Российской Федерации изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества со Страсбургским судом. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на источники в профильных ведомствах. По их данным, это произойдет в том случае, если нынешняя линия суда не будет скорректирована.

При рассмотрении жалоб против России политизация позиции суда возрастает, отмечают источники РИА.