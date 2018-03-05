Сегодня 05 марта 2018 года, 21:53

Говорить о независимости не сложно, сложно этот выбор делать каждый день — В.Данишевская на съезде судей Украины

Валентина Данишевская: «Готовы ли мы к самоусовершенствованию и самоочищению? Говорить о независимости не сложно, сложно этот выбор делать каждый день»

В ходе вступительной части XV очередного съезда судей слово было предоставлено руководителям ключевых судов и органов судебной системы. Основной месседж большинства выступлений — необходимость обеспечение независимости судов и судей. Об этом сообщает корреспондент «ЮП».

Как напомнила Председатель Верховного Суда (ВС) Валентина Данишевская, уже второй год подряд судебная система живет по новым правилам: в ходе судебной реформы судьи получили дополнительные законодательные гарантии своей независимости, также были четко разграничены полномочия органов судебной системы. Как отмечалось, в части законодательного обеспечения судебная реформа уже завершена, теперь нужно сделать работу судебной системы эффективной. «Мы получили независимость от других ветвей власти, теперь вопросы к нам: готовы ли мы к такому уровню независимости? Готовы ли мы преодолевать те вызовы, которые возникают ежедневно, преодолевать то давление, которое осуществляется на судебную систему? Готовы ли мы к самоусовершенствованию и самоочищению? Говорить о независимости не сложно, сложно этот выбор делать каждый день», — подчеркнула Председатель ВС.

Говоря об обеспечении судейской независимости, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, в частности, обратил внимание на проблему давления на судей со стороны правоохранительных органов посредством инструментов статьи 375 Уголовного кодекса Украины «Вынесение судьей заведомо неправосудного решения». Как свидетельствует практика, такой механизм давления становится все более популярным: подобные случаи носят системный характер. Так, если в 2013 году в Едином реестре досудебных расследований было зафиксировано 220 уголовных правонарушений по признакам преступления, предусмотренного статьей 375 УК, то в 2015 году таких уголовных производств было уже 388, в 2016-м — 374, а в 2017-м — 517. «За все это время нам известно только об одном случае, когда в результате такого досудебного расследования лицу было сообщено о подозрении, а материалы направлены в суд», — рассказал г-н Бенедисюк.

В свою очередь Председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Станислав Шевчук подчеркнул: отсутствие в стране сильного и авторитетного Конституционного Суда — прямой путь к постепенной деградации государственности, а также возможность для отдельных политических сил ощущать себя за рамками конституционного контроля. За длительный период неэффективной деятельности КСУ общество успело разочароваться в этой важной государственной институции. «Наше главное задание сейчас — вернуть доверие граждан к КСУ в максимально короткие сроки», — заявил г-н Шевчук. По его словам, если общественность будет с уважением и доверием относиться к судебной власти, то ни одна политическая сила, ни один олигарх не смогут повлиять на деятельность судов.