Ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности (решение суда)

Определением Окружного административного суда г. Киева ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности.
Документом прекращено действие пункта №3 приказа МОЗ, которым ректор была отстранена на две недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа МОЗ незаконно возложил обязанности ректора на Михаила Захараша.
Согласно определению суда, Екатерина Амосова должна вернуться к исполнению своих обязанностей ректора НМУ безотлагательно.
Как ранее сообщалось, действия МОЗ спровоцировали забастовку трудового коллектива и студентов университета. Научный и образовательный процесс были остановлены полностью.
Ознакомиться с решением суда можно по ссылке.
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Это точно газета украинских юристов? Для кого пишутся такие манипулятивные и лживые заголовки и заметки? "Восстановлена в должности..., прекращено действие пункта приказа...., незаконно возложил обязанности..." Ладно, пишем заказные заметки, но вы же для юристов их пишите! Стыдоба...
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