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Сегодня 05 марта 2018 года, 21:54

Ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности (решение суда)

Определением Окружного административного суда г. Киева ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности.

Документом прекращено действие пункта №3 приказа МОЗ, которым ректор была отстранена на две недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа МОЗ незаконно возложил обязанности ректора на Михаила Захараша.

Согласно определению суда, Екатерина Амосова должна вернуться к исполнению своих обязанностей ректора НМУ безотлагательно.

Как ранее сообщалось, действия МОЗ спровоцировали забастовку трудового коллектива и студентов университета. Научный и образовательный процесс были остановлены полностью.

Ознакомиться с решением суда можно по ссылке.