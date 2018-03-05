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Ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности (решение суда)

05 марта 2018 года Источник:UkraNews

Определением Окружного административного суда г. Киева ректор НМУ Екатерина Амосова восстановлена в должности.

Документом прекращено действие пункта №3 приказа МОЗ, которым ректор была отстранена на две недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа МОЗ незаконно возложил обязанности ректора на Михаила Захараша.

Согласно определению суда, Екатерина Амосова должна вернуться к исполнению своих обязанностей ректора НМУ безотлагательно.

Как ранее сообщалось, действия МОЗ спровоцировали забастовку трудового коллектива и студентов университета. Научный и образовательный процесс были остановлены полностью.

Ознакомиться с решением суда можно по ссылке.

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Комментарии:»

юрист 05 марта 2018 года 14:25 #

Это точно газета украинских юристов? Для кого пишутся такие манипулятивные и лживые заголовки и заметки? "Восстановлена в должности..., прекращено действие пункта приказа...., незаконно возложил обязанности..." Ладно, пишем заказные заметки, но вы же для юристов их пишите! Стыдоба...

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