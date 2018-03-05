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АМКУ согласовал сделки при участии Ferrero, Nestlé и других известных компаний

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины обнародовал информацию относительно решений и распоряжений от 2 марта 2018 года.

В частности, приняты такие решения:

- предоставлено разрешение компании Brookfield Asset Management Inc. (г.Торонто, Канада) на приобретение акций компании Toshiba Nuclear Energy Holdings (US) Inc. (г.Нью-Йорк, США), обеспечивающее превышение 50% голосов в высшем органе управления компании;

- предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Италии Джованни Ферреро на приобретение [через компанию Ferrero International SA (г.Финдел, Великое Герцогство Люксембург)] контроля над активами в виде целостного имущественного комплекса, обеспечивающего деятельность по производству шоколадных изделий и изделий из сахара, по адресу: 2501 Бейч Роуд., г.Блумингтон, США, и принадлежит компании Nestlé USA, Inc. (г.Росслин, штат Вирджиния, США);

- предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Италии Джованни Ферреро на приобретение [через компанию Ferrero International SA (г.Финдел, Великое Герцогство Люксембург)] контроля над активами в виде целостного имущественного комплекса, который обеспечивает деятельность по производству шоколадных изделий и изделий из сахара, по адресу: 1445 Вест Норвуд Авеню, г.Итаска, США и принадлежит компании Nestlé USA, Inc. (г.Росслин, штат Вирджиния, США);

- предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Италии Джованни Ферреро на приобретение [через компанию Ferrero International SA (г.Финдел, Великое Герцогство Люксембург)] контроля над активами в виде целостного имущественного комплекса, который обеспечивает деятельность по производству шоколадных изделий и изделий из сахара, по адресу: 3401 Маунт Проспект Роуд, г.Франклин Парк, США и принадлежит компании Nestlé USA, Inc. (г.Росслин, штат Вирджиния, США);

- предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Италии Джованни Ферреро на приобретение [через компанию Ferrero International SA (г.Финдел, Великое Герцогство Люксембург)] контроля над правами интеллектуальной собственности, принадлежащими компаниям Société des Produits Nestlé SA и Nestec SA (г.Веве, Швейцария) и связанными с активами в виде целостных имущественных комплексов, которые обеспечивают деятельность по производству шоколадных изделий и изделий из сахара.

- предоставлено разрешение ООО «Метинвест-СМЦ» (г.Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «ЮНИСТИЛ» (г.Кривой Рог, Днепропетровская обл.), обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

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