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Сегодня 05 марта 2018 года, 21:53

Начал работу ХV очередной съезд судей Украины (дополнено)

Председательствующим избран заместитель председателя Совета судей Украины судья Богдан Монич

Сегодня в стенах Октябрьского дворца проходит ХV очередной съезд судей Украины. Работа наивысшего органа судейского самоуправления рассчитана на несколько дней: сегодня-завтра, 7 марта — резервная дата. Ранее собрания судей избрали на главный судейский форум 308 делегатов.

Как сообщила председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко, было зарегистрировано 300 делегатов. Председательствующим на съезде избран зампредседателя Совета судей Украины, судья Житомирского апелляционного административного суда Богдан Монич. Секретарем стала судья Деснянского районного суда г.Киева Елена Журавская. Сейчас участники съезда перешли к организационным вопросам, а именно — формированию рабочих органов съезда

Съезду судей предстоит рассмотреть следующие вопросы:

1. О состоянии правосудия в условиях судебной реформы, в частности:

1) отчеты Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов;

2) информацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее деятельности;

3) информацию председателя Государственной судебной администрации Украины о ее деятельности, в частности относительно организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности органов судебной власти.

2. Об избрании Совета судей Украины.

3. Об избрании членов Высшего совета правосудия (ВСП).

4. Об избрании членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Следует напомнить, что на вакансии в ВСП претендуют 34 кандидата, в ВККС — восемь соискателей.