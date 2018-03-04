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Ушел из жизни ученый-криминалист Владлен Гончаренко

На 87-м году из жизни ушел Владлен Гончаренко — известный ученый, отдавший многие годы службе в правоохранительных органах и работе над теорией криминального процесса и криминалистики.

Родился Владлен Гончаренко 7 января 1931 года в г.Златополе (ныне — Новомиргород) Кировоградской обл. В 1954 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Работал следователем в органах прокуратуры Черкасской обл., прокурором следственного отдела областной прокуратуры, научным сотрудником Киевского НИИ судебных экспертиз.

С 1962 года стал работать в КГУ им. Тараса Шевченко, где прошел путь от ассистента, старшего преподавателя, доцента до профессора, заведующего кафедрой криминалистики.

С 1987 года по 1997 год — декан юридического факультета этого вуза. В 1999—2000 годах — профессор, заведующий кафедрой Института адвокатуры при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

С 2000 года — ректор Института Генеральной прокуратуры Украины по повышению квалификации прокурорско-следственных кадров и научно-практических разработок по вопросам организации работы на основных направлениях прокурорской деятельности.

С 2002 года по 2006 год занимал должность профессора, а с 2007 года был заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины.

В 1968 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Использование следователем фотографических и физических методов в расследовании и предупреждении преступлений» (специальность 12.00.09), а в 1981 году — диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Методологические проблемы использования данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве» (специальность 12.00.09).

Ученое звание профессора Владлену Гончаренко присвоено в 1985 году. Избран академиком Академии правовых наук Украины в 1993 году.

Направления научных исследований — философия права, права человека, уголовный процесс, криминалистика, юридическая психология, правовая информатика, судебная экспертиза.

Председатель диссертационного совета в Академии адвокатуры Украины. Член редакционных коллегий научных изданий «Вестник академии адвокатуры» и «Вестник уголовного судопроизводства». Президент Малой академии правовых наук при Академии адвокатуры Украины.

Заслуженный деятель науки и техники Украины (1991). Награжден орденом «За заслуги» III степени (1997). Отличник народного образования Украины (1999).

Больше информации о деятельности ученого на сайте Национальной академии правовых наук НАН Украины.