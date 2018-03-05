Аргентинскую газету первой обвинили в нарушении польского закона о нацпамяти

Аргентинская газета Pagina 12 стала первой, кого обвинили в нарушении польского закона об Институте национальной памяти.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на AFP.
Приближенная к польскому правительству общественная организация «Польская лига против клеветы» обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в «действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат».
Отмечается, что аргентинская газета использовала фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.
В 1941 году группа польского населения в селе Едвабне учинила погром и убила не меньше 300 евреев во время немецкой оккупации.
Как известно, закон об Институте национальной памяти вступил в силу 1 марта 2018 года.
Он предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти. США также осудили решение президента Польши подписать скандальный закон.
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