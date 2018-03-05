Сегодня 05 марта 2018 года, 21:52

Иностранные инвесторы могут репатриировать дивиденды за все предыдущие годы — НБУ

Учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке, Национальный банк Украины продолжает постепенное смягчение административных ограничений, ослабление которых будет способствовать улучшению делового и инвестиционного климата Украины и одновременно не приведет к нарушению ценовой и финансовой стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Во-первых, Национальный банк расширил для иностранных инвесторов возможность репатриировать дивиденды по корпоративным правам и акциям, начисленные за 2017 год.

Отныне украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до 7 млн долларов США в месяц независимо от периода, за который начислены такие дивиденды, говорится на сайте НБУ.

Цель такого лимита — обеспечить более равномерный спрос на валюту со стороны компаний, которые намерены выплатить дивиденды иностранным инвесторам, и минимизировать его влияние на состояние межбанковского валютного рынка, а следовательно, и на ценовую и финансовую стабильность в целом.

Во-вторых, НБУ расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте.

Теперь резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов в пределах ежемесячного лимита 2 млн долларов США (для одного резидента-заемщика по кредитным договорам/договорам займов, обслуживаемых в пределах одного уполномоченного банка).

В-третьих, НБУ расширил перечень операций бизнеса, на поступления по которым не распространяется требование об обязательной продаже.

Теперь это требование, составляющее с апреля 2017 года 50%, не должно применяться к средствам, которые компания-резидент привлекла в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования своего существующего долга перед нерезидентами или уполномоченными банками по другим кредитам или займам. Это облегчит для украинских предприятий, прежде всего экспортеров, рефинансирование существующих обязательств и дальнейшее привлечение средств на внешних рынках.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 1 марта 2018 года №19.