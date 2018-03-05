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ГПУ: разоблачена преступная группа лиц, в которую входили адвокаты, нотариус и бывший судья

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Разоблачена группа лиц, в состав которой входили адвокаты, частный нотариус и бывший судья, пытавшихся завладеть имуществом граждан. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с детективами НАБУ, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции, разоблачена преступная группа лиц, которая действовала на территории города Киева. В состав группы входили адвокаты, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, бывший судья одного из районных судов города Киева, должностное лицо органа местного самоуправления Киевщины и другие лица, которые путем подделки завещаний и других документов от имени умерших пытались завладеть их имуществом.

Установлено, что адвокаты совместно с частным нотариусом при реализации совместного преступного умысла, направленного на завладение путем обмана чужим имуществом, занимались изготовлением завещаний и других документов от имени умерших лиц путем отображения в них заведомо недостоверных сведений. После изготовления указанных документов указанные лица с помощью бывшего судьи одного из районных судов города Киева и других лиц осуществляли их государственную регистрацию в филиале города Киева и Киевской области государственного предприятия «Национальные информационные системы».

Установлено, что преступники посредством указанной схемы пытались завладеть квартирами и другим имуществом «мертвых душ» на общую сумму около 5,7 млн грн.

Ведется расследование по статьям 190 (мошенничество) и 358 (подделка документов) УК Украины.

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