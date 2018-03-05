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Как новый Регламент КСУ детализирует порядок деятельности Суда?

05 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Работа над созданием нового свода правил, регламентирующего деятельность Конституционного Суда Украины (КСУ), продолжалась более полугода и завершилась только 22 февраля с.г., когда был принят новый Регламент КСУ (Регламент). При этом «конституционным» судьям не удалось уложиться в отведенный законодателем дедлайн: согласно предписаниям пункта 5 заключительных положений нового Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» (Закон), который был официально обнародован 2 августа прошлого года и вступил в силу на следующий день, 3 августа, Суд в течение трех месяцев со дня опубликования Закона должен был принять Регламент и создать сенаты.

В новом Законе содержится много отсылочных норм, апеллирующих к положениям Регламента. Отдельные организационные, процедурные и даже процессуальные вопросы деятельности КСУ законодатель намеренно отдал на откуп самих «конституционных» судей (например, относительно алгоритма создания сенатов).

Механизм формирования состава сенатов детализируется в параграфе 20 Регламента. В частности, прописывается: в КСУ действуют два сената — Первый и Второй. Состав сенатов формируется на специальном пленарном заседании Суда путем жеребьевки: для ее проведения изготовляется по восемь закрытых шариков, внутри которых находятся отметки с номерами «1» и «2» в соответствии с нумерацией сенатов Конституционного Суда. Если в день, когда «конституционным» судьям нужно будет бросать жребий, их состав окажется меньше 18 (эта оговорка применима к нынешней кадровой ситуации — в составе Суда пока что только 16 человек, из них двое буквально недавно — 2 марта с.г. — приняли присягу), количество шариков изготавливается в соответствии с количеством судей, участвующих в жеребьевке. Если в ней участвуют непарное количество человек, изготавливается на один шарик больше, при этом количество шариков с номерами «1» и «2» должно быть одинаковым.

Разделение на два сената происходит следующим образом. Шарики в ящик складывает судебный распорядитель. «Конституционные» судьи по списку в алфавитном порядке выбирают по одному шарику, а секретарь судебного заседания фиксирует в протоколе результаты жеребьевки. Председатель КСУ и его заместитель участия в данной процедуре не принимают: они автоматически входят в состав сенатов — Первого и Второго соответственно — и председательствуют на их заседаниях

Новый Регламент детализирует и другие процедуры, а также вопросы конституционного производства. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «ЮП» в материале «Из уст в устав».

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