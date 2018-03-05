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После внесения залога исчез подозреваемый в покушении на руководителя ГПЗКУ

05 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Один из подозреваемых в покушении на убийство руководства ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» оплатил сумму залога и не явился по вызову в суд.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, четырем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 352,4 тыс. гривен каждому.

«3 марта один из фигурантов, а именно — исполнитель, внес определенную сумму залога и был освобожден из-под стражи, не явился в суд без уважительных на то причин. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания», — заявили в полиции .

Там отметили, что Генеральная прокуратура уже подала апелляционную жалобу на принятые судом, несмотря на тяжесть преступления, довольно мягкие решения об избрании меры пресечения.

В полиции напомнили, что 26 и 27 февраля 2018 года работники Главного следственного управления, Департамента внутренней безопасности и Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры и при участии Управления собственной безопасности ГУР МО Украины задержали четырех человек по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя председателя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и подготовке покушения на убийство и.о. председателя госкорпорации.

Сообщается, что среди задержанных были два заказчика, один из них занимал должность руководителя департамента в данном учреждении, организатор (разведчик ГУР) и исполнитель.

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