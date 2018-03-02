Сегодня 03 марта 2018 года, 08:19

Директор по юридическим вопросам «Нафтогаза» комментирует заявление «Газпрома» о расторжении контрактов

Как отметил Ярослав Теклюк, «Нафтогаз» не получал уведомлений о расторжении контрактов или о проведении переговоров

После того как Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные ПАО «Газпромом» объемы газа для транзита, «Газпром» решил не поставлять газ по контракту. Уже 2 марта с.г. глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Ситуацию и возможную перспективу «ЮП» прокомментировал директор по юридическим вопросам НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав Теклюк.

«Сейчас не стоит вопрос об уменьшении объема поставки. Они («Газпром» — прим. ред.) вообще не исполняют свои обязанности полностью, — заявил г-н Теклюк. — Были оплачены определенные объемы газа, предусмотренные контрактом. Но они просто отказались выполнять контракт». Привлечь «Газпром» к ответственности, по мнению собеседника, можно. «Такая возможность есть. Исключительно все споры решаются через арбитраж. Есть положения о взыскании убытков: если они причинены, то любая сторона может обратиться в арбитраж и требовать взыскания убытков», — заявил он.

«О расторжении контрактов мы пока ничего не знаем. Мы не получили никаких документов. Контракт предусматривает, что перед тем, как любой спор передается на рассмотрение арбитража, должны быть проведены переговоры между сторонами. Не получали уведомлений о расторжении и о том, что документы переданы в арбитраж. Также мы не получили предложений относительно проведения переговоров», — высказал позицию юрист.

Как отметил представитель «Нафтогаза», существующие договорные обязательства не предусматривают возможности совершения односторонних действий. Он уточнил, что Стокгольмский арбитраж изменил один контракт и по-другому контракту вынес решение об обязательстве «Газпрома» уплатить средства. «Контракт на поставку газа уже изменен арбитражем и вступил в силу. Соответственно, его нужно просто выполнять и все», — добавил Ярослав Теклюк.

На вопрос, нужно ли будет готовить новые договорные документы между сторонами, г-н Теклюк ответил следующее: «Документы нужно готовить только тогда, когда мы хотим что-то изменить. Если же мы ничего не будем не изменять, то можем соблюдать то, что есть».

К тому, что «Газпром» будет обжаловать решение в апелляции, в «Нафтогазе» «были готовы с самого начала». Если решение невыгодно россиянам, то «странно было бы надеяться, что они будут исполнять свои обязательства».