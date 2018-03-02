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Судьи напоминают, что только сильный и независимый суд может защитить права граждан

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Как сообщалось на форуме, главной проблемой судебной системы является отнюдь не коррупция, а страх Как сообщалось на форуме, главной проблемой судебной системы является отнюдь не коррупция, а страх

«Независимость судей как предпосылка функционирования самостоятельной судебной власти и гарантия верховенства права. Современные вызовы» — тема форума, организованного Киевским апелляционным административным судом и Всеукраинской ассоциацией административных судей (ВААС), состоявшегося сегодня в столице.

Открывая мероприятие, судья, вице-президент ВААС Наталья Блаживская отметила, что судья должен быть независимым при рассмотрении споров, мужественным, чтобы принимать непопулярные решения, стойким к давлению общественности. «Только таким способом мы можем получить независимый и справедливый суд», — убеждена она.

В свою очередь Оксана Эпель, судья Киевского апелляционного административного суда, член ВААС, также высказала уверенность, что в любом развитом обществе только сильный и независимый суд может защитить права граждан.

Кроме того, она озвучила статистику обращений судей в Высший совет правосудия с сообщениями о давлении на них или членов их семей.

«Проблема независимости судей актуальна не только для Украины. Сегодня различные виды давления наблюдаются в Польше и Турции. Таким образом, это уже становится межнациональной проблемой», — подчеркнула Ирина Желтобрюх, судья Верховного Суда, при этом отметив, что способы давления с каждым днем становятся все более изощренными, и главной проблемой судебной системы, по мнению судьи, является отнюдь не коррупция, а страх.

О новых способах давления на суд и механизмах реагирования рассказала участникам Яна Шестопалова, судья-спикер Ирпенского горрайонного суда Киевской области. Она привела в качестве примера случай, когда на сити-лайте, находящемся у здания суда, размещалась информация о судье этого суда с расценками на услуги. Судья отметила, что в этой ситуации очень важной стала скорость реагирования, в том числе и пресс-центра ВСП, опубликовавшего на портале судебной власти заявление о прекращении распространения неправдивой информации в отношении судьи.

Г-жа Шестопалова порекомендовала присутствующим не бояться публичных выступлений, особенно в случае запроса, поступающего от СМИ, о предоставлении комментариев относительно конкретной ситуации.

Яна Шестопалова также отметила, что в подобных ситуациях очень важно мгновенное реагирование, но ввиду бюрократических процедур внутри суда время может играть не в пользу судебной системы. В связи с этим она обратилась к Совету судей Украины с просьбой разработать положение о судье-спикере.

Также с примерами давления на суд ознакомила Виктория Кицюк, судья Соломенского районного суда г.Киева.

По итогам форума была принята резолюция, которая будет озвучена на съезде судей Украины 5-7 марта с. г.

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