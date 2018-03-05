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Минюст предлагает увеличить минимальный размер алиментов в два раза

05 марта 2018 года Источник:Слово і діло

Министерство юстиции Украины выступило с инициативой увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2000 гривен. Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко в пятницу, 2 марта 2018 года, во время своего выступления в Верховной Раде, пишет «Слово и дело».

По словам министра, нынешнее законодательство предполагает, что отец, не имеющий работы или получающий минимальную зарплату, должен платить лишь около 900 гривень алиментов на ребенка. Однако, считает он, этого слишком мало.

«У нас есть инициатива, чтобы эту сумму поднять хотя бы до 2 тысяч гривен, и для этого есть все обоснованные расходы», — сказал Петренко.

Он отметил, что если данную инициативу поддержат народные депутаты, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент уже в марте.

Также г-н Петренко сказал, что с 6 февраля Министерство юстиции уже взыскало 160 млн грн задолженности по алиментам.

«Хочу проинформировать, что за три недели работы нового закона (ужесточающего ответственность неплательщиков алиментов — ред.) 160 миллионов гривен были взысканы в пользу украинских детей», — сказал он.

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