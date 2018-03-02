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Руководителем аппарата Верховного Суда станет Ольга Булка

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
С сентября 2015 года Ольга Булка занимала должность зампредседателя ГСА Украины С сентября 2015 года Ольга Булка занимала должность зампредседателя ГСА Украины

2 марта 2018 года состоялось заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, во время которого были названы победители конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории «А» в системе правосудия, а именно — руководителя аппарата Верховного Суда и заместителя руководителя аппарата ВС — руководителя секретариата Кассационного административного суда Верховного суда.

Участие в заседании приняли председатель Комиссии Татьяна Малашенкова, члены Комиссии Сергей Прилипко, Станислав Голубицкий, Александр Стародуб, Валерий Суховий, Евгений Мезенцев, Татьяна Суярко.

Решением Комиссии к собеседованию допущены три кандидата на должность руководителя аппарата ВС: Евгений Босенко, Ольга Булка, Сергей Климчук.

К завершающему этапу конкурса на должность заместителя руководителя аппарата Верховного Суда — руководителя секретариата Кассационного административного суда ВС допущены Инна Акбарова, Наталья Богданюк и Артем Сусков.

Согласно решению Комиссии, победителем конкурса на должность руководителя аппарата ВС стала Ольга Булка. Вторым по результатам конкурса — Сергей Климчук.

По результатам собеседования первым кандидатом на должность замруководителя аппарата ВС — руководителя секретариата КАС ВС определена Наталья Богданюк, вторым — Артем Сусков.

Протокол заседания Комиссии и видеозапись объявления результатов тестирования и решения ситуационных задач, собеседования с кандидатами будут обнародованы на сайте Высшего совета правосудия.

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