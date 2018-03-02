Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

«Газпром» заявил о срочном расторжении контрактов с «Нафтогазом»

Российский «Газпром» после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз».

Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс». «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — сообщил он.

Глава «Газпрома» добавил, что решение Стокгольмского арбитража по контрактам «Нафтогаза» и «Газпрома» нарушило баланс интересов сторон. Поэтому продление действия контрактов с украинским «Нафтогазом» экономически нецелесообразно и невыгодно для российского «Газпрома».

Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, — добавил Алексей Миллер.

Напомним: 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В «Газпроме» заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа и «будут защищать свои права всеми законными способами».