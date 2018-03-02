Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

Преимущества и недостатки инвестирования в ICO — мнение

Богдан Забара, юрист АО Barristrs

Материал публикуется на языке оригинала

ICO (Initial coin offering) — це первинне розміщення монет, а точніше «токенів», що являють собою певну цінність. Процедура проведення ICO починається до запуску самого проекту, а зібрані кошти використовуються для створення продукту, який вказаний в White Paper. На відміну від IPO (Initial public offering — первинна публічна пропозиція акцій), проект ICO зазвичай запускається на більш ранніх етапах. IPO здебільшого доступна особам з великим капіталом, а участь в ICO відкрита для всіх охочих. У більшості ICO є один або декілька White Papers, які максимально детально описують бізнес-процеси, створення й використання нової криптовалюти (токенів) у межах проекту з додатковими перевагами або будь-якими іншими функціональними можливостями. Практика свідчить, що ICO дає можливість інвесторам купувати ці маркери в обмін на інші криптовалюти, зазвичай на Bitcoin або Ethereum. Проте необхідно чітко розуміти всі переваги та недоліки такого ризикованого методу для інвестування, як ICO.

Переваги ICO

– ICO надає великі можливості для перспективних проектів (з огляду на досягнення проекту Ethereum): починаючи з другої за популярністю криптовалюти після Bitcoin і закінчуючи створенням платформи для сервісів на базі Blockchain. Усе це було здійснено в рамках ICO.

– ICO не потребує зайвої документації. Проте для залучення коштів через IPO розробники проекту мають пройти через безліч бюрократичних процедур, збираючи різні документи. Для ICO головним і найнеобхіднішим документом є White Paper, який містить всі деталі проекту, а ICO — одна із форм краудфандінгу (колективне фінансування. Наприклад, один із найбільш відомих подібних проектів — kickstarter). Отже, кожен може ознайомитись з цим технічним документом і вибрати найпривабливіший проект для інвестування.

– Створення нової спільноти. Йдеться про те, що у творців проектів є можливість створювати нове community навколо своїх проектів. Наявність спільноти надає продукту авторитету. Думки членів спільноти мають цінність щодо окремих проектів, що також свідчить про порядність творців проектів.

– Доступ до потенційних токенів на ранніх етапах, зважаючи на низьку ціну на початку проекту. В рамках деяких дійсно успішних проектів токени можуть стати досить цінною криптою. Отже, ICO надають інвесторам можливість інвестувати кошти в створені маркери, які потім можуть стрімко зрости в ціні.

– ICO як стимулювання впровадження інновацій. На сьогодні популярність проведення ICO призвела до позитивної картини в сфері розвитку технологій, зокрема до того, що ICO дало величезний стимул творцям впроваджувати інновації і створювати цікаві проекти.

Недоліки ICO

– Процедура ICO дуже приваблива для шахраїв, оскільки не вимагає значних обсягів документації, а відповідно, й гарантій для інвесторів. З цього вбачається, що деякі творці проектів створюють фальшиву White Paper, а іноді навмисно не зазначають багато важливих деталей під час опису проекту в своїх White Paper. Отже, привабливі на перший погляд проекти потім можуть виявитися звичайним шахрайством. Ця негативна сторона ICO призвела до того, що громадськість з недовірою ставиться до технології Blockchain, яка ще не до кінця розкрила весь свій потенціал.

– На відміну від IPO, інвестори не мають таких юридичних прав, які мають власники акцій.

– Можливі спекуляції. Люди, які інвестують в проект ICO, інвестують в саму ідею проекту. Інвестори ознайомлюються з White Papers і вкладають кошти, якщо вважають, що команда заслуговує на довіру, а самому проекту гарантований успіх. Більшість стартапів вважаються невдалими, і ті, що використовують технологію Blockchain, від цього також не захищені. Не варто забувати і про ймовірність хакерських атак.

– Зберігання монет на криптогаманцях може виявитися проблемним для учасників ICO. Це призводить до того, що легко зберігати лише монети, створені в Ethereum, але не ті, що створені за його межами.

– Зовнішній вплив з боку регуляторів. Збільшення кількості шахраїв і неврегульованих коштів в рамках ICO призводить до спроби врегулювання процедури ICO, незважаючи на те, що ідея криптовалюти полягає в децентралізації й абсолютній непідконтрольності уряду.

Необхідно зазначити, що ICO, напевне, продовжить своє існування як частина криптовалюти й технології Blockchain. Адже неможливо ігнорувати той факт, що ICO створили нові інноваційні технології та залишаються стимулом для впровадження різноманітних технологій у майбутньому.

Згідно з даними порталу coinmarketcap.com, до липня 2017 року в біржовому обороті перебувало понад 800 криптовалют, що свідчить про факт щоденного здійснення ICO.

Автор: Богдан Забара, юрист АО Barristrs