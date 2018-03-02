Сегодня 02 марта 2018 года, 19:59

ВСП обратится в ГПУ из-за вмешательства в деятельность судьи Натальи Викторович со стороны граждан

Высший совет правосудия 1 марта 2018 года рассмотрел сообщение судьи Дзержинского райсуда города Кривого Рога Днепропетровской области Наталии Викторович о вмешательстве в ее деятельность относительно существления правосудия. Об этом сообщается на веб-сайте ВСП.

Отмечается, что в Дзержинском районный суд Кривого Рога Днепропетровской области на 24 января 2018 года был вызван гражданин Руслан Петунин для вручения ему протокола об административном правонарушении из-за совершения действий, которые свидетельствуют о неуважении к суду. В указанное время Руслан Петунин явился в суд в сопровождении нескольких лиц, которые назвали себя «общественными активистами» и зашли в зал судебных заседаний.

Получать протокол гражданин отказался. В то же время ему было предложено покинуть зал судебного заседания вместе с неизвестными лицами. Однако последние не реагировали на обращения, ограничили доступ в служебное помещение — зал судебного заседания, грубо нарушали правила поведения граждан в суде, угрожали, вели себя вызывающе, оскорбляли сотрудников аппарата суда и судью Наталию Викторович, говорится на сайте ВСП.

Также уточняется, что нарушитель путем повреждения замка открыл металлическое заграждение для содержания обвиняемых и, находясь внутри, продолжал оскорблять судью и угрожать ей. «Общественные активисты» также были агрессивно настроены и «заявляли о своей решимости перейти к активным действиям, угрожали расправой над судьями суда». Кроме того, отмечается, что указанные лица осуществляли видеосъемку событий.

Прибывшие сотрудники полиции долго не могли прекратить противоправные действий указанных лиц. В результате противоправных действий была дезорганизована работа суда, нарушался общественный порядок, не состоялись многочисленные судебные заседания, которые были назначены на 24 января 2018 года.

С учетом указанного Высший совет правосудия решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно предоставления информации о расследовании и раскрытии преступления в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 31 января 2018 года по заявлению судьи.

В то же время представители криворожской общественности заявили «ЮП», что цели вмешаться в осуществление правосудия не ставили. «Судья появилась в суде в 12.00, хотя дела были назначены с 9.30. Таким образом, судья нарушила расписание и права граждан, ожидающих рассмотрения. Она не начала рассмотрение предшествующих дел, а сразу начала с дела Петунина, что говорит о заказном характере дела. Судья пыталась вручить протокол об административных правонарушениях, но этот документ является ничтожным, поскольку протокол не составляется. Должно выноситься постановление тем составом суда, к которому проявлено неуважение. Также нас пытались выгнать из зала, хотя мы хотели присутствовать в других процессах судьи Натальи Викторович, потому что эти процессы являются открытыми», — заявили они.

Отметим, что ранее в Высший совет правосудия поступали жалобы по поводу действий гражданина Руслана Петунина, хотя тогда подобные действия были признаны нарушением порядка, а не вмешательством в работу правосудия. Рассмотрев обращение председателя Саксаганского райсуда Кривого Рога Алексея Евтушенко, ВСП отказала в принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия. Такое решение было принято 29 декабря 2017 года.