Одесская юридическая академия проводит учебные курсы по исполнению судебных решений

Национальный университет «Одесская юридическая академия» проводит учебные курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.
Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.
Начало обучения — 12 марта 2018.
Продолжительность курса составляет 23 рабочих дня (210 учебных часов).
Занятия будут проходить с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.
Зачет в форме тестирования состоится 12 апреля 2018 года.
Место проведения курсов: г.Одесса, ул. Академическая, 9, ауд. 25, 34.
Подробности можно узнать по ссылке.
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