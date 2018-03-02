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Сегодня 02 марта 2018 года, 19:58

Одесская юридическая академия проводит учебные курсы по исполнению судебных решений

Национальный университет «Одесская юридическая академия» проводит учебные курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Начало обучения — 12 марта 2018.

Продолжительность курса составляет 23 рабочих дня (210 учебных часов).

Занятия будут проходить с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.

Зачет в форме тестирования состоится 12 апреля 2018 года.

Место проведения курсов: г.Одесса, ул. Академическая, 9, ауд. 25, 34.

Подробности можно узнать по ссылке.