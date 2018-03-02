В ходе реформы адвокатуры предлагают уменьшить количество органов адвокатского самоуправления со статусом юрлица

Одним из аспектов грядущей реформы адвокатуры должно стать изменение системы органов адвокатского самоуправления. Предлагается, чтобы по регионам вместо КДКА и региональных советов адвокатов, которые сейчас работают автономно и являются юридическими лицами, были созданы палаты адвокатов региона. Предусматривается, что только палаты, объединяющие адвокатов региона, будут иметь статус юрлица, а советы и комиссии станут рабочими органами палат.
Однако в Национальной ассоциации адвокатов Украины выступают категорически против подобного объединения, указывая на то, что по рекомендации Венецианской комиссии в отношении проекта действующего Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» представительские (советы) и квалификационно-дисциплинарные органы были отделены друг от друга, поскольку выполняют разные функции.
Об этих и других новациях проекта новой редакции закона об адвокатуре в части самоуправления читайте в материале «Свежевыжатый срок» газеты «Юридическая практика» №9 от 27 февраля 2018 года.
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