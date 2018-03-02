Из-за нехватки газа правительство ввело «Национальный план действий»

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины сегодня сообщил министр Игорь Насалик.
«По информации главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, которая была озвучена в четверг, в связи с неисполнением «Газпромом» своих контрактных обязательств, которые были определены судом, и возвращением предоплаты «Нафтогаз» столкнулся с дисбалансом в общем балансе нашего государства, который составляет около 15-20 млн кубов газа», — сказал министр.
Игорь Насалик напомнил, что в четверг этот вопрос рассматривался также на заседании СНБО.
«Также вчера состоялось заседание кризисного штаба, по результатам которого был введен Национальный план действий, который вступает в силу с сегодняшнего дня. Он предусматривает:
— во-первых, перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что позволит экономить порядка 15-20 млрд кубов газа в сутки;
— во-вторых, мы поручили полностью приостановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом (поручено — прим. «ЭП») пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах», — сказал министр.
«И третья позиция. Мы обратились к производственным объектам, чтобы они пересмотрели план действий с условием экономии газовых ресурсов», — добавил он.
После 5-6 марта, как заверил министр, будут работать по балансу. Но предусмотренный план действий нивелирует проблему, и система заработает в стандартном режиме, подытожил он.
Ранее «Нафтогаз» призвал экономить газ из-за отказа России поставлять его Украине.
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