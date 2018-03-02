Сегодня 02 марта 2018 года, 19:59

Минсоцполитики анонсирует введение регрессивной шкалы уплаты ЕСВ

Законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты единого социального взноса (ЕСВ) разработан в Министерстве социальной политики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время предел, с которого взимается ЕСВ по ставке в 22%, ограничен 15 минимальными зарплатами (суммой в 55 800 грн). Предложенная регрессивная шкала будет касаться всей суммы зарплаты.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди получали высокие зарплаты, если бы ЕСВ взималось со всей суммы заработной платы, а не с 55 800 гривен, — отмечает министр социальной политики Украины Андрей Рева. — Мы разработали регрессивную шкалу, которая позволит отчислять социальные взносы из всей суммы зарплаты. Конечно, было бы здорово, если бы отчислялись все 22%, скажем, с семи млн грн, но это может привести к тому, что начнет сокращаться размер самой зарплаты. Поэтому мы и разработали механизм, который позволит проводить отчисления таким образом, что сумма, из которой исчисляется ЕСВ, будет расти, а процент — снижаться».

Сейчас в Украине насчитывается 60 тыс. человек, размер месячных зарплат которых превышает 55 800 гривен. Среди них есть и те, кто получает от одного до нескольких миллионов гривен. Это в основном топ-менеджеры как негосударственных, так и государственных компаний, например «Нафтогаза», уточняет сайт Минсоцполитики.

По словам министра, если депутаты Верховной Рады Украины поддержат этот законопроект, бюджет Пенсионного фонда получит дополнительно 5 млрд гривен.