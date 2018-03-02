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Сотрудники СБУ задержали директора одного из департаментов Государственной миграционной службы

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили на взятке директора одного из департаментов Государственной миграционной службы.

Как сообщается на сайте СБУ, чиновница вместе с подчиненным создала механизм систематического получения денег за ускорение выдачи заграничных биометрических паспортов.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновница для ускорения оформления документов ежемесячно направляла госпредприятию письма со списками в среднем на сто человек.

«Расценка» за выдачу одного паспорта составляла 800 гривен помимо официальных платежей.

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов дела по месту жительства после получения очередной взятки. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

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