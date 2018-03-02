Сегодня 02 марта 2018 года, 19:59

Объявлен отбор на должность директора Регионального центра по предоставлению БВПП в Николаевской области

Координационный центр по оказанию правовой помощи объявляет отбор на должность директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области.

Отбор проводится с 1 марта по 13 апреля 2018 года. Заявки от претендентов принимаются до 19 марта 2018 года включительно.

По результатам рассмотрения заполненных и присланных заявок претенденты будут приглашены к скайп-интервью, которые начнутся после 27 марта 2018 года. Отбор будет проводиться комиссией, созданной Координационным центром по оказанию правовой помощи.

Претендент на должность должен иметь полное высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня (высшее образование по специальностям отраслей знаний «Управление и администрирование», «Право» является преимуществом), общий трудовой стаж не менее пяти лет, опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет, а также свободно владеть государственным языком.

О требованиях к претендентами и условиях участия в отборе можно узнать по ссылке.

«В свою очередь, Координационный центр по оказанию правовой помощи выражает благодарность предыдущему директору Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области Валентину Чистому за самоотверженный и добросовестный труд на занимаемой должности», — сообщается на сайте КЦ.

Как стало известно, в конце февраля Валентин Чистый написал заявление на перевод его с 1 марта 2018 года на должность заместителя директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области по собственному желанию.

На период проведения отбора и.о. директора Регионального центра станет Виктор Сандул.