Сегодня 02 марта 2018 года, 19:59

Сдать экзамен по ПДД можно на английском

Сервисные центры МВД ввели возможность сдачи экзамена по ПДД на английском языке, поэтому отныне для иностранных граждан упростится составление теоретической части экзамена на право управления транспортным средством. Язык можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена. После выбора языка в английском переводе также предоставляется инструкция по прохождению экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Новость опубликована на сайте МВД.

«Это важное внедрение, ведь в государстве должны создаваться одинаковые условия обслуживания всех ее жителей. Ежегодно потребность в сдаче экзамена на английском ощущали немало граждан, учащихся или работающих в Украине. Например, в 2017 году их количество составляло 3620. Поэтому мы очень благодарны поддержке Консультативного миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов по ПДД стал возможным», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Чтобы зарегистрироваться на экзамен для получения водительского удостоверения, иностранцам необходимо предоставить:

- документ, удостоверяющий личность,

- копию идентификационного кода,

- действующую медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующей категории (форма 083/у),

- свидетельство об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Напомним, что с 1 июля 2017 года теоретическая часть экзамена на право управления транспортным средством составляется по новым вопросам, касающимся знаний ПДД. На сайте Главного сервисного центра МВД работает бесплатный онлайн-тренажер ПДД на украинском языке, а полный перечень вопросов выложен в публичный доступ в сентябре 2017 года.