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ВС принял решение относительно акционера ПАО «АктаБанк», признанного неплатежеспособным

02 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд 28 февраля 2018 года оставил без удовлетворения кассационную жалобу акционера ПАО «АктаБанк» компании «Центр-Агро-Трейд» на решение Хозяйственного суда г.Киева от 22 сентября 2017 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 14 декабря 2017 года по делу №910/13134/17, которыми отказано в удовлетворении исковых требований акционера ПАО «АктаБанк» к Национальному банку Украины о взыскании убытков в размере 380 млн грн.

Напомним: в июле 2017 года компания «Центр-Агро-Трейд» обратилась в Хозяйственный суд г.Киева с иском к НБУ о взыскании убытков в размере 380 млн грн (номинальная стоимость акций). Истец считал, что неправомерно потерял возможность владения, пользования и распоряжениями своими акциями в результате отзыва банковской лицензии ПАО «АктаБанк». Решением Хозяйственного суда г.Киева от 22 сентября 2017 года по делу №910/13134/17 в удовлетворении иска отказано.

Как известно, НБУ отнес ПАО «АктаБанк» к категории неплатежеспособных 16 сентября 2014 года, а 15 января 2015 года принял решение о начале процедуры ликвидации банка.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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