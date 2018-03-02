Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

Гражданин РФ оспаривает регистрацию ООО «ХЬЮГО БОСС РУС» из-за связей основателя бренда с нацистами

Гражданин России обратился в суд с иском об отмене решения о регистрации ООО «ХЬЮГО БОСС РУС». Аргументация истца сводится к тому, что основатель всемирно известной марки Hugo Boss во время Второй мировой войны производил униформу для немецкой армии, используя при этом рабский труд. Об этом сообщает Pravo.ru.

Предоставление правовой охраны наименованию юридического лица, которое содержит в себе такое имя, недопустимо, считает Евгений Ильин из Курской области. В связи с этим он 21 февраля 2018 года обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФНС об отмене решения о регистрации в России ООО «ХЬЮГО БОСС РУС». «В наименовании ООО «ХЬЮГО БОСС РУС», как и в наименовании его учредителей, используется имя и фамилия активного сторонника Адольфа Гитлера, фашиста и члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии фашистской Германии Хуго Фердинанда Босса. Этот человек вошел в мировую историю не только как обычный фашистский преступник, но и как один из крупнейших и зловещих рабовладельцев XX века, использовавший в нечеловеческих условиях рабский труд наших военнопленных», — говорится в иске.

По мнению заявителя, Босс является соучастником нацистских преступлений, по которым нет срока давности (в связи с Конвенцией ООН 1968 года). Культивирование его имени неразрывно сопряжено с официальным одобрением фашизма и способствует популяризации экстремистской деятельности, пишет Ильин. Он убежден: если своевременно не пресечь порочную практику создания юрлиц с именами фашистов в наименовании, то вскоре может появиться, например, ООО «Адольф Гитлер». Суд принял заявление Ильина, но слушание по этому делу еще не назначено.

Издание также приводит мнение адвоката, управляющего партнера АБ «Казаков и Партнеры» Дмитрия Казакова. «Формально этот иск вытекает из публичных правоотношений и субъективных прав заявителя не нарушает. По существу это неправовая, произвольная конструкция, лишенная элементарной логики. Почему объектом выбран Босс, который одевал фашистов, а, например, не Даслер (основатель «Адидас»), который их обувал? Реальная юридическая перспектива этого «рекламного иска», полагаю, ограничится взысканием с заявителя судебных расходов, хотя теоретически возможно предъявление и удовлетворение встречного требования о защите деловой репутации», — прокомментировал юрист.