Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 марта 2018 года, 20:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Гражданин РФ оспаривает регистрацию ООО «ХЬЮГО БОСС РУС» из-за связей основателя бренда с нацистами

02 марта 2018 года Источник:Pravo.ru

Гражданин России обратился в суд с иском об отмене решения о регистрации ООО «ХЬЮГО БОСС РУС». Аргументация истца сводится к тому, что основатель всемирно известной марки Hugo Boss во время Второй мировой войны производил униформу для немецкой армии, используя при этом рабский труд. Об этом сообщает Pravo.ru.

Предоставление правовой охраны наименованию юридического лица, которое содержит в себе такое имя, недопустимо, считает Евгений Ильин из Курской области. В связи с этим он 21 февраля 2018 года обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФНС об отмене решения о регистрации в России ООО «ХЬЮГО БОСС РУС». «В наименовании ООО «ХЬЮГО БОСС РУС», как и в наименовании его учредителей, используется имя и фамилия активного сторонника Адольфа Гитлера, фашиста и члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии фашистской Германии Хуго Фердинанда Босса. Этот человек вошел в мировую историю не только как обычный фашистский преступник, но и как один из крупнейших и зловещих рабовладельцев XX века, использовавший в нечеловеческих условиях рабский труд наших военнопленных», — говорится в иске.

По мнению заявителя, Босс является соучастником нацистских преступлений, по которым нет срока давности (в связи с Конвенцией ООН 1968 года). Культивирование его имени неразрывно сопряжено с официальным одобрением фашизма и способствует популяризации экстремистской деятельности, пишет Ильин. Он убежден: если своевременно не пресечь порочную практику создания юрлиц с именами фашистов в наименовании, то вскоре может появиться, например, ООО «Адольф Гитлер». Суд принял заявление Ильина, но слушание по этому делу еще не назначено.

Издание также приводит мнение адвоката, управляющего партнера АБ «Казаков и Партнеры» Дмитрия Казакова. «Формально этот иск вытекает из публичных правоотношений и субъективных прав заявителя не нарушает. По существу это неправовая, произвольная конструкция, лишенная элементарной логики. Почему объектом выбран Босс, который одевал фашистов, а, например, не Даслер (основатель «Адидас»), который их обувал? Реальная юридическая перспектива этого «рекламного иска», полагаю, ограничится взысканием с заявителя судебных расходов, хотя теоретически возможно предъявление и удовлетворение встречного требования о защите деловой репутации», — прокомментировал юрист.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 9 (1053) от 27/02/18 Свежий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 9 (1053)
Государство и юристы

РазвОдданные

Отрасли практики

Витать в облаках

Тема номера:

Долг платежом классен

Частная практика

Восемнадцатое мгновение

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом